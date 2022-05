A cantora Luiza Martins, que fazia dupla com Maurílio, fará seu primeiro show em Goiás após a morte do companheiro, em dezembro do ano passado. Nesta sexta-feira (27), a sertaneja se apresenta na boate Ibiza, localizada na Praça Dom Emanuel, no Setor Jundiaí, em Anápolis. A expectativa é que cerca de 700 pessoas acompanhem o retorno da artista aos palcos.

Pausa na carreira

O anúncio de sua volta aos palcos foi feito por Luiza no dia 30 de abril deste ano. Quatro meses pós a morte de Maurílio, a cantora decidiu retomar a carreira, passando a assinar seus trabalhos como Luíza Martins.

“Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos, e quase, quase mesmo, me perdi de mim. Compreensível. Tenho muito respeito pela minha dor, porque ela é real. Eu tinha duas escolhas, ou passava por cima dela, e fingia que nada tinha acontecido, e em algum momento ela me derrubaria, ou eu enfrentava ela, e aprendia a conviver. Eu escolhi a opção 2”, escreveu em uma rede social.

Morte de Maurílio

Conhecido pelo hit "S de Saudade", Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu aos 28 anos, em dezembro de 2021. O cantor e compositor não resistiu a um choque séptico. Ele estava internado em um hospital em Goiânia após sofrer três paradas cardíacas momentos depois da participação na gravação de um DVD. O músico foi reanimado e exames apontaram tromboembolismo pulmonar.

Uma semana depois da internação no Hospital Jardim América, o artista chegou a apresentar melhoras, apesar do estado grave. O sertanejo foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia. Os médicos haviam retirado as medicações sedativas de Maurílio e os rins voltaram a funcionar. No entanto, ele teve uma piora por conta de uma disfunção hepática e veio a óbito.