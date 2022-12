A cantora Luiza Martins usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para prestar uma homenagem ao cantor Maurílio, com quem fazia dupla. O sertanejo morreu há um ano, após sofrer três paradas cardíacas enquanto gravava um DVD com Luiza em Goiânia.

No Instagram, Luiza compartilhou uma foto onde aparece cantando em um show com a foto de Maurílio no telão. Na legenda, a cantora publicou uma carta à ex-dupla, dizendo que sonhou com ele na data em que ele completa um ano de sua morte.

“Sonhei com você a noite toda. Meus sonhos quase sempre são iguais. Você volta como se nada tivesse acontecido, e eu sempre te falo: onde você tava? Foi tão difícil sem você! E você sempre responde “agora eu tô aqui, bora trabalhar”.. já tive uns 10 sonhos como esse de hoje. É bom que eu te vejo, mas quando acordo é estranho, e eu sempre fecho o olho e aperto pra tentar dormir de novo e… sonhar de novo”, escreveu a cantora.

A cantora continuou a publicação dizendo que sente falta de Maurílio no dia a dia e se questiona sobre o que o cantor faria se estivesse aqui. “Morro de saudade de você. Vivo com saudade de você. Quanto a mim? Tô bem. Eu sou dura na queda… você sabe!”, continuou.

Partida precoce

Maurílio, que fazia dupla com a cantora Luiza, morreu aos 28 anos, após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Na época, o médico Wandervam Azevedo explicou que o artista teve quadro de choque séptico.

O cantor foi internado no dia 15 de dezembro de 2021, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. O médico que o acompanhava, Wandervan Azevedo, informou que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Carreira

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu em Imperatriz (MA), em 15 de fevereiro de 1993. Foi na mesma cidade que ele conheceu Luiza, com quem viria a formar a dupla sertaneja que o tornou conhecido em todo o Brasil.

A cantora mineira foi passar férias no Maranhão e assim conheceu Maurílio. Segunda voz da dupla, eles cantaram juntos pela primeira vez em uma festa de uma amiga de Luiza.

O primeiro disco — "Luiza e Maurílio Ao Vivo" — foi lançado em 2017. No ano seguinte eles gravaram "Ao Vivo em Imperatriz", celebrando a cidade onde Maurílio nasceu e onde se conheceram. O disco "Segunda Dose" saiu em 2019, e "Ensaio Acústico 2", em 2020.

O último lançamento da dupla foi a música "Não Dá Pra Continuar" em parceria com João Bosco e Vinícius. Neste ano eles também lançaram uma parceria com o pagodeiro Dilsinho chamada "Para Em Mim de Novo".

O grande hit que revelou Luiza e Maurílio para todo o Brasil foi "S de Saudade", lançado como single com Zé Neto e Cristiano em outubro de 2019.

No mesmo ano, eles gravaram com a rainha da sofrência Marília Mendonça a música "Furando o Sinal", com Jorge (da dupla Jorge e Mateus) a música "Nêga", com Gabriel Diniz a música "Beijinho de Brincadeira" e com Alcione "Vai Desapegando".