A cantora goiana Fabiana Gomes desceu as escadas rolantes tocando berrante, e surpreendeu os passageiros que estavam no Aeroporto Santa Genoveva em Goiânia. O caso foi no dia 1 de julho e aconteceu por causa de uma aposta feito pelo noivo da cantora, Luiz Henrique.

Ela conta que eles estavam indo para uma viagem de passeio ao Rio de Janeiro e chegaram mais cedo no aeroporto. Foi durante a espera do voo que o noivo da cantora começou a gravar um vídeo no celular e propôs uma aposta para que Fabiana tocasse o berrante dentro do saguão.

“Eu estava mexendo no celular, quando eu olhei pra ele já estava com os R$ 10 na perna gravando e me falando “-Duvido que cê tem coragem de tocar o berrante ali no meio para as pessoas”. E assim eu toco tranquilamente, mas a pessoa me pede pra tocar, eu não chego abordando, então fiquei bem surpresa” conta Fabiana.

Quando a proposta chegou ao valor de R$ 100 ela resolveu aceitar e pegou o berrante, mas tinha uma surpresa na aposta que Fabiana não esperava e fez ela pensar que seriam expulsos do aeroporto.

“Ele colocou R$ 100, ai pensei, eu toco para as pessoas mesmo quando me pedem. É só fingir que alguém pediu e tocar aqui. Quando eu fui tocar ele falou que tinha um detalhe, eu tinha que descer a escada rolante tocando. Aí eu assustei, vamos ser expulsos do aeroporto” confessou ela.

Apesar de inusitado, e tendo acontecido por volta das 8 horas da manhã, Fabiana conta que o momento foi visto com bons olhos por quem estava presente. Após ela descer das escadas, pessoas elogiaram e pediram para tirar fotos.

“No começo eu fiquei com o coração a mil, porque descer escada rolante de um aeroporto do nada tocando berrante. Mas deu tudo certo. As pessoas depois vieram me parabenizar, pediram pra tirar fotos, pediram pra tocar novamente. Foi maravilhoso depois” disse ela muito feliz.

REPERCUSSÃO NAS REDES

O momento foi compartilhado nas redes sócias da cantora e rapidamente viralizou em uma das plataformas. O tik-tok da Fabiana, que segundo ela é recente e tinha poucos seguidores bombou depois do vídeo. Postado as 11hs da manhã, na noite do mesmo dia já eram mais de um milhão de visualizações.

Em apenas 5 dias, o total de visualizações no Tik-Tok é de 15 milhões, outras 600 mil no Instagram. Os seguidores também aumentaram de forma considerável. Ultrapassam os 200 mil no Tik-Tok e ganhou 15 mil no perfil oficial de Fabiana no Instagram, segundo ela informou.

“É uma conta recente no Tik-Tok, tem uns seis meses. Quando foi a noite, meu noivo já tinha dormido e quando eu abri tinha 1 milhão de visualizações. Acordei ele e ficamos super felizes” disse animada.

Fabiana representou o Estado de Goiás em duas oportunidades, no programa The Voice Kids e, em 2021 do The Voice.

TRADIÇÃO E CULTURA

Conhecida como ‘Princesinha do Berrante’, Fabiana Gomes recebeu esse título e aprendeu a tocar o instrumento aos 3 anos de idade com o tio-avô Zé Capeta, o ‘Rei do Berrante’. Hoje com 19 anos ela conta que carrega a cultura de Goiás e da música sertaneja por onde vai e sente orgulho de suas raízes.

“Eu toco berrante desde os 3 anos de idade por conta da minha cultura, minhas raízes. Meu tio-avô Zé Capeta sempre que ia nos rodeios me levava. Ele tem o título de Rei do Berrante e me denominou a Princesinha do Berrante” contou Fabiana.

Nos estado de Goiás é muito comum pessoas com chapéu, fivela e bota por ser uma tradição do povo goiano. Fabiana conta que fora daqui já encontrou com várias pessoas curiosas que procuram saber o por que do berrante, querem tocar e perguntar. Algo que é gratificante pra ela.

“Muitas pessoas ficam olhando curiosas, algumas pedem pra tocar o berrante, perguntam se é de chifre mesmo. Outras só olham” disse.

Natural de Inhumas, na região metropolitana da capital, Fabiana sempre está presente nas festas da região, participa inclusive da Festa de Trindade onde ela contou já ter tocado berrante várias vezes na romaria dos carros de boi.

“É muito mais que somente meu trabalho, cultura. E eu toco berrante, levo meu instrumento para todos os lugares, não tenho vergonha porque faz de mim, da minha essência, de onde eu vim e quem eu sou” completou a Princesinha do Berrante.