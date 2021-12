Magazine Cardi B é a nova diretora criativa da Playboy e convoca criadores Com o objetivo de expandir seus negócios focados diretamente ao consumidor, o acordo com Cardi B incluirá coleções de produtos de moda e bem-estar sexual de marcas compartilhadas

A rapper Cardi B, 29, compartilhou com os fãs nas redes sociais que é a primeira diretora de criação residente da Playboy, nesta quinta-feira (2). Após a notícia, as ações da empresa reverteram as perdas e subiram até 9,7%, segundo a Bloomberg. "Sou a primeira diretora de criação residente da Playboy! Que sonho! Estou começando a festa como diretora criativa fundad...