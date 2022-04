O jornalista Carlos Tramontina, 65, apresentador do SPTV 2ª Edição (Globo), anunciou nas redes sociais que está deixando a Globo após 43 anos. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (26), dois dias depois de comandar o desfile das escolas de samba de São Paulo.

Tramontina afirma que a decisão foi tomada em conjunto com a emissora e que agora pretende curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar. "Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos."

O jornalista falou da sua trajetória na emissora, onde foi pioneiro na ancoragem do Bom Dia São Paulo na Globo fora do estúdio no aniversário da cidade, em 1990, e a bordo de um helicóptero, em 1992. "Cobri todas as campanhas políticas desde 1982 e mediei debates em muitos Estados", disse o jornalista.

Ao longo da sua carreira na Globo, ele apresentou todos os telejornais em rede nacional da emissora: Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Ele também apresentou todos os telejornais de São Paulo.

"Nos últimos 24 anos falei com milhões de pessoas todas as noites no SPTV 2ª Edição. Ao mesmo tempo, compartilhei as coisas do nosso Estado em mais de 1.100 edições do Antena Paulista."

Ele terminou a despedida dizendo que entrou na casa das pessoas, tomou um cafezinho e se tornou amigo delas. "Nas próximas semanas viajei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês."