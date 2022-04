Magazine Carnaval dos amigos deve reunir 5 mil em Goiânia no próximo sábado (30) Evento será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com mais de 10 atrações confirmadas

Ainda dá tempo de curtir um carnaval em Goiânia! Depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia do coronavírus, o tradicional Carnaval dos Amigos está de volta e deve reunir 5 mil pessoas no próximo sábado (30), na capital. O evento - que completa 20 anos - será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer com mais de 10 atrações confirmadas incluindo a cantora b...