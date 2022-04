Magazine Carnaval dos Amigos: Foliões investem em fantasias com penas e muito brilho Festá é realizada neste sábado (30) no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON); veja fotos

Os foliões do Carnaval dos Amigos abusaram das penas e de muito brilho nas fantasias. Ombreiras com plumas, tiaras e máscaras também marcaram presença na festa realizada neste sábado (30) no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Por outro lado, nem mesmo as eleições de 2022 serviram de grande inspiração para foliões e folionas levar para a festa manifestações ...