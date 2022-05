Magazine Carnaval dos Amigos leva boas atrações ao CCON, mas falta do cortejo e “pipoca” é sentida Evento promoveu a 20ª edição neste sábado (30), com Maragareth Menezes de atração principal

“Ficamos dois anos sem carnaval. Beija mesmo, abraça mesmo, aproveita o melhor da vida”, disse a cantora baiana Margareth Menezes na noite deste sábado (30), no palco do Carnaval dos Amigos, que realizou a sua 20ª edição no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Ela foi a atração principal do evento, que conseguiu criar a atmosfera da folia fora de época com a presença d...