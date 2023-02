"Roubar" um beijo, tocar nas partes íntimas de alguém sem permissão ou roçar maliciosamente sem consentimento. Atos até pouco tempo vistos por muitos foliões como “normais”, em especial durante o carnaval, são hoje considerados crime de importunação sexual, após a entrada em vigor da Lei 13.718/18.

É para conscientizar sobre a importância do tema que o Bloco Não é Não está na rua neste sábado, 11, durante o Carnaval dos Amigos. "O objetivo é realmente chamar a atenção para o tema de suma importância para todos", explica a psicóloga Cida Alves, uma das organizadores do bloco.

No Carnaval de Goiânia, o bloco volta a desfilar levantando a bandeira do respeito. Organizado por mulheres e movido pela vontade de conscientizar a população sobre a cultura do assédio, o Bloco Não é Não nasceu em 2017, na Cidade de Goiás.

A ideia de Cida e de Ionara Rabelo, psicóloga ativista dos direitos de defesa da mulher, da criança e do adolescente, foi tão bem recebida que, após um hiato em 2018, a agremiação ganhou as ruas de Goiânia, em 2019.

