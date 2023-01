O pré-carnaval se tornou tradição em Goiânia com o Carnaval dos Amigos, que celebra a volta ao formato tradicional em 2023. A folia já tem data marcada: dia 11 de fevereiro, com concentração nos blocos oficiais espalhados pelos setores Bueno, Marista e Oeste a partir de meio-dia. Às 18 horas, os foliões seguem para a estrutura montada na Avenida 85, que terá também uma área destinada aos “pipocas”. No ponto de encontro haverá show gratuito de uma atração nacional, que deve ser anunciada em breve.

São cinco blocos oficiais que compõem o Carnaval dos Amigos, que chega a sua 21ª edição: Bloco dos Amigos, Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu, CarnaRock e Blokinho Aê. O organizador da folia de pré-carnaval, Fernando Jorge, diz que a expectativa para esse ano é reunir mais de 100 mil pessoas na Avenida 85. Ele adianta que as atrações são diversificadas, para agradar a todos os públicos com samba, marchinhas e até rock’n roll.

No ano passado, ainda por conta das adaptações da pandemia, a estrutura do evento foi bem diferente dos anos anteriores, sem blocos reunidos nas suas concentrações e seguindo cortejo pelas ruas para o grande encontro final. Com todos usando o mesmo abadá e sem divisão dos blocos, a festa aportou na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) no mês de abril com Margareth Menezes (ministra da Cultura) como atração principal. Em 2021, não houve edição do evento.

Agora de volta ao formato original, o grande show será na Avenida 85, entre a T-11 e T-63, no Setor Bueno, como foi na edição de 2020. As informações sobre os pontos de vendas e preços dos abadás são anunciadas pelos organizadores de cada bloco.

O Carnaval dos Amigos foi inspirado nas folias tradicionais de cidades como Rio de Janeiro, Recife e Olinda. Tudo começou em uma mesa de bar no Flamingo Restaurante em 2003 onde seis amigos decidiram criar uma folia de rua em Goiânia voltada para as marchinhas. A proposta era passar o dia concentrado em um bar e depois seguir em cortejo em direção ao Parque Vaca Brava, com direito a banda de música. Na primeira edição participaram umas 150 pessoas.

Como funciona

No sábado, 11 de fevereiro, os blocos oficiais espalhados pelo Setor Bueno, Marista e Oeste montam uma estrutura com serviço de open-bar, comidas à vontade, shows artísticos e DJs. Às 18 horas, todos os blocos encerram seus serviços e, com roteiro pré-definido, saem em direção à estrutura montada na Avenida 85. Outra área estará disponível no local, destinada às tradicionais “pipocas”, que poderão curtir o show de forma gratuita.

Os blocos CarnaRock e Blokinho Aê já divulgaram atrações e iniciaram vendas de ingressos via BaladApp. O primeiro anuncia como novidade uma parceria com o festival cervejeiro PiriBier e três etapas de shows: a primeira, das 12h às 18h, com a banda Venosa; a segunda, a partir das 18h, no cortejo rumo à concentração da Avenida 85 com a banda Versário comandando o trio elétrico; e a terceira, a partir das 20h, com show da banda Egypcio. O ingresso custa R$ 320, que dá acesso a todas as etapas.

Já o Blokinho Aê tem como atração o show do baiano Saulo Fernandes. O local ainda não foi anunciado e os ingressos são vendidos nas opções feminino (R$ 360) e masculino (R$ 380). Os outros blocos oficiais devem anunciar os detalhes até a próxima semana.

Serviço

Carnaval dos Amigos 2023

Data: 11 de fevereiro

Horário:

das 12 às 18h nos blocos. A partir das 18h concentração na Avenida 85 (entre a T-11 e T-63, no Setor Bueno)

Informações:

@carnavalldosamigos