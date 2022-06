A influenciadora Yanka Barreiros, filha do cantor sertanejo Altemir Barreiros, sofreu uma tentativa de assalto nesta terça-feira (28). Yanka relatou em suas redes sociais que estava em um carro blindado, juntamente com o pai, quando ambos foram atingidos com cinco tiros na porta de casa, em São Paulo. Dois veículos fecharam o carro, mas ela e o pai não sofreram ferimentos e conseguiram fugir.

Segundo ela, um homem saiu de um dos carros, tirou uma arma de dentro de uma mochila de criança e começou os disparos contra o carro. "Na hora que vimos, meu pai começou a trancar o carro. Como ele foi piloto de fuga, agiu rápido e desviou de tudo. Fiquei em choque", relatou a influencer em seus stories do Instagram minutos depois do ocorrido.

No momento do ocorrido, Yanka estava em chamada de vídeo com a irmã, Pétala Barreiros. A jovem conta que quando ela e o pai lembraram que o carro era blindado, eles trancaram tudo e aceleraram para sair do local. Quando estavam saindo, os assaltantes começaram a alvejar uma série de vezes contra o veículo blindado.

Na sequência de vídeos gravados por Yanka, a influenciadora ressaltou nunca ter passado por qualquer tipo de violência desse tipo. No entanto, ela explica, em seu dia a dia, ela e sua família costumam andar com seguranças."Foi muito assustador, eu nunca tinha visto uma arma assim", contou nervosa.

Leia também:

Gilberto Gil chega aos 80 anos em plena atividade

Anitta tem mala extraviada e diz que pode cantar pelada no Rock in Rio Lisboa