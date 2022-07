As gravações de Travessia começaram e o pontapé inicial foi dado do outro lado do Atlântico. Os atores Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi e Guilherme Cabral, junto à equipe da novela, desembarcaram em Portugal, onde gravaram ao longo da última semana cenas ambientadas no país. Além dos famosos bairros do Chiado e Arroios, em Lisboa, as cidades de Setúbal e Óbidos também serviram de locação para a trama e de aquecimento para as primeiras trocas no set entre elenco, direção e equipes de produção da novela.

Mauro Mendonça Filho, diretor artístico da obra, está satisfeito com o começo do trabalho. “Estamos felizes! Conseguimos realizar tudo o que tínhamos planejado, foi uma ótima semana de trabalho. A atmosfera entre elenco e equipe está muito boa”, revela. Sobre a escolha das locações, ele conta que gravaram em lugares muito conhecidos do país. “Portugal é, certamente, um dos lugares mais interessantes da Europa e que se desenvolveu lindamente. Filmamos nos espaços mais cheios e icônicos de Lisboa, como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett, o Elevador de Santa Justa. Também fomos a Óbidos, um lugar lindíssimo, medieval, e estivemos na Quinta da Bacalhoa, uma vinícola num casario bastante antigo de Setúbal”, detalha Mauro.

Personagens

Na história escrita por Gloria Perez, Lombardi é Moretti, um empresário do ramo da construção civil que vive na capital portuguesa. Seu braço direito é o hacker Oto, interpretado por Romulo Estrela. Vanessa Giácomo dá vida a Leonor, ex-namorada de Moretti e irmã da atual noiva do empresário, e Alexandre Nero interpreta o advogado Stenio. Já Guilherme Cabral vive o jovem Rudá, sobrinho de Leonor e futuro enteado de Moretti. E é o casamento de Moretti que reúne o grupo em Portugal.

O país e suas paisagens marcantes servem de cenário para a novela, como conta a autora, Gloria Perez: “Travessia é ambientada em sua maior parte no Rio de Janeiro, especialmente no tradicional bairro de Vila Isabel, e também tem núcleo central no Maranhão, além de núcleo em Portugal. Na história, alguns personagens brasileiros vivem em Lisboa, o que traz um distanciamento que é necessário para a trama e, ao mesmo tempo, promove pontes importantes para o seu desenvolvimento”.

A próxima novela das nove da TV Globo, que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano, é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. No elenco estão Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Drica Moraes, Cassia Kis, Rodrigo Lombardi, Humberto Martins, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso, Duda Santos, entre outros.