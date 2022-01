Magazine Casa renovada: arquitetos e designers apontam tendências para os ambientes em 2022 Aposta para o ano que se inicia é em projetos que priorizem o conforto, a funcionalidade, com toque retrô e iluminação pela cor dourada

Ambientes confortáveis, funcionais, com toque retrô, e iluminados pela cor dourada devem dominar os projetos de arquitetura e decoração de ambientes em 2022. A aposta é de profissionais e especialistas que apontam as grandes tendências na área para o ano que se inicia. Para muita gente, não há época mais propícia do que janeiro para pensar na renovação da decor...