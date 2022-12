Alguns filmes são criados para serem clássicos, outros se tornam ao longo do tempo. A segunda opção é o caso de Casablanca, dirigido por Michael Curtiz. Ao completar 80 anos, o longa-metragem, que estreou nas salas de exibição do Brasil no dia 7 de dezembro de 1942, tem lugar garantido na história do cinema com o romance de Rick Blaine e Ilsa Lund, em meio a Segunda Guerra Mundial.

O que torna um filme um clássico? Para o professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a resposta para essa questão é um pouco incerta. “Mas, a gente sabe que um filme se torna clássico quando vai passando o tempo e ele continua agradando novas gerações”, explica. E Casablanca não decepcionou nesse aspecto.

O longa apareceu na lista dos 40 filmes mais vistos de todos os tempos, criada em 2013, pelo IMDb (uma das maiores base de dados sobre cinema), e na lista de 2020 dos filmes mais populares de cada década segundo a Letterboxd (uma rede social baseada em cinema), além de estar presente na seleção do New York Times dos mil melhores filmes de todos os tempos.

Segundo o professor, Casablanca consegue atrair o público ao longo de diferentes gerações por sua narrativa melodramática, que desperta uma nostalgia em tempos de pragmatismo, por meio da ideia de que o amor romântico é possível. “A ideia que está dentro do melodrama é que os amores, na verdade, nunca acabam, apenas ficam suspensos”, comenta.

Enredo

Situado em meio a Segunda Guerra Mundial, Casablanca conta a história de Rick Blaine (Humphrey Bogart), um norte-americano impedido de voltar aos Estados Unidos por conta do seu passado, que se estabelece na cidade marroquina Casablanca, onde possui um badalado café. Rick’s Café é frequentado tanto por nazistas, quanto por policiais franceses e refugiados da guerra.

Apesar da diversidade do público de seu estabelecimento, Rick demonstra uma postura quase apática quanto à situação dos seus clientes, defendendo várias vezes que “não arriscava o pescoço por ninguém”. Mas isso muda quando um grande amor do passado, Ilsa Lund (Ingrid Bergman), adentra a porta do café ao lado do seu marido Victor Laszlo (Paul Henreid), um herói da resistência caçado pelos nazistas.

Além da narrativa envolvente, o longa possui uma fotografia preto e branco com influência no expressionismo alemão da década de 1930, que utiliza uma estética de luz e sombra para realçar aspectos mais subjetivos do ser humano, como sentimentos de angústia e medo. A vertente fotográfica foi levada aos Estados Unidos por técnicos que fugiram do regime do Terceiro Reich. A música As Times Goes By, de Herman Hupfeld, escrita em 1931, e o elenco escolhido para o filme também são outras grandes qualidades do filme apontadas pelo professor.

Propaganda política

Segundo Lisandro, a partir da década de 1930, Hollywood foi usada como uma poderosa máquina de propaganda política, de onde saíam filmes que defendiam os ideais norte-americanos durante a guerra, e a obra de Michael Curtiz não foi diferente. “Casablanca foi um filme de combate contra o nazismo”, explica o professor.

A primeira exibição do filme foi antecipada para coincidir com o dia em que as tropas dos Aliados – formadas pela França, Inglaterra, URSS e Estados Unidos – tomaram o poder da estratégica cidade marroquina Casablanca das mãos dos nazistas. O longa-metragem foi exibido pela primeira vez em 26 de novembro de 1942, em Nova York, para aproveitar a publicidade vinda da invasão. Menos de um mês depois, o filme chegou aos cinemas brasileiros.

Na Europa, porém, o filme demorou a ser exibido devido à guerra. Na Itália, ele estreou em 1946, na França, em 1947, na Áustria, em 1948, e na Alemanha Ocidental, apenas em 1952, em uma versão com cortes. “O filme quando foi lançado não fez sucesso imediatamente”, ressalta o professor, “ele vai fazer sucesso a partir de 1944, quando é reconhecido. E depois quando acaba a guerra, aí sim que ele começa a pegar um voo que vem até hoje”.

Curiosidades

Um dos aspectos da propaganda política do filme é a diversidade do elenco, apenas três atores creditados no filme eram nascidos nos Estados Unidos: Humphrey Bogart (Rick), Dooley Wilson (Sam) e Joy Page (Annina). Ingrid Bergman (Isla) era sueca, Paul Henreid (Victor) era austríaco, Claude Rains (Capitão Louis) era inglês, Madeleine LeBeau (Yvonne) era francesa, e Conrad Veidt (Major Heinrich), alemão. Além do próprio diretor, Michael Curtiz, de origem húngara.

O roteiro de Casablanca é outra curiosidade da obra cinematográfica. Adaptado da peça Everybody Comes to Rick’s, de Murray Burnett e Joan Alison, o roteiro do filme foi terminado praticamente durante as gravações, sendo alterado várias vezes pelos gêmeos Julius e Philip Epstein e Howard Koch. Apesar disso, o roteiro de Casablanca foi eleito, em 2006, como o melhor de todos os tempos pelo Writers Guild of America, que reúne roteiristas de Hollywood.

O longa também foi indicado em oito categorias no prêmio Oscar, em 1944, e levou três estatuetas: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado.