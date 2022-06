Magazine CasaCor Goiás 2022 recebe “Queens Show” Além da mostra composta por 37 ambientes, os visitantes poderão curtir o show com artistas goianos drag queens

A mostra de arquitetura CasaCor Goiás 2022 está com programação especial para esta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi e próximos dias. Nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de junho, a CasaCor vai receber o musical Queens Show, composto por grandes artistas goianos do segmento drag queen. Com cenas de musicais nacionais e internacionais, o show terá início ...