Após mais de 10 anos de espera, Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) finalmente sobem ao altar em Mar do Sertão. As cenas, que começaram a ser veiculadas na segunda-feira (13), trazem momentos marcantes nesta quarta-feira (15).



Os convidados aguardavam ansiosos, quando a noiva chega montada em Briosa. Muito emocionada, Candoca é conduzida até o altar pelo Coronel Tertúlio (José de Abreu), que passa a ser seu sogro novamente.



Para a surpresa geral, Tertulinho (Renato Góes) chegará à cerimônia acompanhado de Xaviera (Giovana Cordeiro). O vilão, aliás, vai dar uma trégua na guerra contra José. A jovem faz questão de dizer o quanto está feliz por tê-lo ali, ao seu lado, e Tertulinho afirma que fez está fazendo o sacrifício por ela e por Manduca (Enzo Diniz).



A cerimônia é conduzida por padre Zezo (Nanego Lira), pela pastora Dagmar (Heloisa Jorge) e por um juiz de paz, que ressaltam o poder do amor e dos recomeços. Assim, diante dos amigos de Canta Pedra, Candoca e José dizem “sim” um outro.



Mar do Sertão é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com Marcos Lazarini, Claudia Gomes e Dino Cantelli, e com colaboração de Carol Santos. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.