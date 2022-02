Magazine Caso de hepatite fulminante causada por chá emagrecedor alerta para cuidados com o fígado Caso raro reforçou a importância da atenção ao órgão que, de acordo com especialistas, "sofre em silêncio" e dificilmente entra na lista do check-up das pessoas

Alguns especialistas costumam dizer que o fígado é um órgão que sofre em silêncio. O paciente com problemas nele, que é considerado a maior glândula do corpo e tem funções fundamentais para o bom funcionamento do organismo, pode viver por anos sem qualquer tipo de dor ou sintoma. Quando eles aparecem, normalmente já é tarde. Recentemente, o caso raro de uma e...