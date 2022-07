Magazine Casos como o de Wesley Safadão acendem alerta para a hérnia de disco Saiba o que é quais os tratamentos para o problema; especialistas dizem que a maior parte das hérnias de disco são tratadas sem necessidade de cirurgia

Ao tentar descer os degraus, não sentia as pernas, precisou se segurar na escada. “Para respirar, doía. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda”. O relato do cantor Wesley Safadão no programa Fantástico (Globo) da semana passada deu um susto em muitas pessoas, principalmente seus fãs, e a parcela da população que já lida com a h...