As Cavalhadas de Pirenópolis voltarão a ocorrer no Cavalhódromo da cidade. Este ano, a tradicional festa da cidade histórica goiana será realizada nos dias 28, 29 e 30 de maio.

O habitual campo de batalhas entre mouros e cristãos estava interditado desde setembro de 2021 por causa de problemas em pontos como arquibancadas, rampas e escadas. Para que o evento seja realizado no local, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), promoverá uma série de adequações, e promete entregar tudo a tempo a festa.

Entre as obras previstas estão a remoção de escadas e rampas de acesso que estão com as estruturas comprometidas. “As arquibancadas também serão isoladas e o espaço terá ajustes para receber os camarotes provisórios que serão instalados no local”,disse a secretária interina de Estado da Cultura, Yara Nunes. De acordo com a Secult, após o evento o local passará por uma reforma total.

No ano passado, a encenação foi retomada, após dois anos de suspensão por conta da pandemia. No entanto, as batalhas aconteceram de forma provisória no Módulo Esportivo. Reportagem “Cavalhódromo de Pirenópolis precisa de R$ 20 milhões para reforma”, publicada no POPULAR do dia 30 de março, mostrava que a Arena Multiuso Ulisses Jayme, o Cavalhódromo, estava interditada. O texto, da repórter Malu Longo, detalhava que laudo entregue ao Governo de Goiás apontava avanço corrosivo grave na estrutura.

Celebração

As Cavalhadas são parte das celebrações da Festa do Divino Espírito Santo, e estão intimamente ligadas com o calendário cultural de Pirenópolis. Além de ser um dos principais atrativos turísticos da cidade, é também uma tradição importante para os moradores, passada de geração para geração.

O anúncio da volta da encenação ao campo habitual foi comemorado pelo secretário de Cultura de Pirenópolis, Ronaldo Félix. “A Festa do Divino possui uma integração entre todas as suas partes, as alvoradas, as procissões, o cortejo do imperador, as novenas; tudo isso acontece em locais muito próximos uns dos outros. Então, com o retorno para o Cavalhódromo, as Cavalhadas voltam a integrar esse circuito tão importante, que é a característica da Festa do Divino”, disse.

Religiosidade

Inspiradas nas tradições de Portugal e da Espanha na Idade Média, As Cavalhadas ocorrem há mais de 200 anos em Goiás, como uma demonstração de religiosidade e cultura, além de serem também um incentivo ao turismo e à economia local.

Trata-se da representação das batalhas entre cristãos (vestidos de azul) e mouros (vestidos de vermelho) que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica (século IX a século XV). São dois exércitos com 12 cavaleiros cada, que durante três dias se apresentam, encenando a luta ricamente ornada e com belíssimas coreografias.

Além dos cavaleiros, há a presença dos mascarados, personagens que se vestem com máscaras e saem às ruas, a cavalo ou a pé, fazendo algazarras.

Outros personagens importantes da festa são as pastorinhas. Filhas das famílias locais, 24 meninas integram os cordões vermelhos e azul. No período das Cavalhadas, elas encenam o auto “As Pastorinhas”, peça também de origem ibérica que se divide em três atos, compostos por 46 canções e 12 árias.

Uma pequena orquestra acompanha o espetáculo, que conta ainda com os seguintes personagens Fé, Esperança, Caridade, Cigana, Anjo, Diana, Religião, Simão (o velho), Benjamin (o menino) e Luzbel (o capeta).