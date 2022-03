Magazine Centenário é chance para recordar Pasolini Data celebrada neste sábado (5/3) é momento para recordar o diretor da inquietação: um criador excepcional, polêmico, contraditório e absolutamente antifascista

“Tenho uma antipatia profunda, antiga, por quem carrega uma arma no bolso. A partir desse sintoma – pequeno, por fim, embora tão chamativo –, pode-se reconstruir uma pessoa inteira, com todos os seus sentimentos. Poder-se-á reencontrar, no fundo dessa mania de andar armado, algumas justificações infantis, talvez: não pode nascer do nada a ideia de que os outros são p...