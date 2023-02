Magazine Centenário de Franco Zeffirelli é lembrado com homenagens e mostra de ópera Mostra destaca as óperas que Zeffirelli dirigiu no Scala de Milão. Responsável por popularizar o gênero no século 20, unindo-o ao cinema e à TV, o diretor teve uma carreira brilhante, mas também com polêmicas

Após a Segunda Guerra Mundial, com a Itália profundamente marcada pela experiência desastrosa do fascismo de Benito Mussolini, o cinema do país ressurgia com criatividade e força. O centro desse movimento eram os estúdios da Cinecittà, em Roma, onde uma geração de grandes realizadores revolucionaria não só o cinema italiano, como daria ao mundo uma estética própria que con...