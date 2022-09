Magazine Centenário do rádio: rainhas, novelas e plantões Do entretenimento à informação, rádio é presença marcante no dia a dia dos brasileiros

Era uma verdadeira guerra. Diferentes fã clubes se digladiavam na porta das rádios e nos programas de auditório transmitidos ao vivo para defender suas artistas preferidas, em uma espécie de Fla-Flu envolvendo as maiores cantoras do rádio brasileiro. Entre os anos 1930 e 1950, auge da popularidade do rádio no País, existia um concurso para escolher, via votação dos ouvint...