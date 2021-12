Magazine Chapada dos Veadeiros é destino do Globo Repórter Em coprodução da TV Anhanguera, repórter Fábio Castro mostra as belezas do Nordeste Goiano

Uma das regiões mais fascinantes e ameaçadas do Brasil, o Nordeste Goiano é o destino do Globo Repórter desta sexta-feira (10/12), uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins. O programa vai ao ar logo após a novela Um Lugar ao Sol. A região abriga a Chapada dos Veadeiros, lugar de tantas belezas, que este ano foi atingida por...