O Teatro da FacUnicamps será palco, neste domingo (21), às 16 horas, da apresentação do musical A Pequena Sereia – In Concert. A apresentação é uma adaptação do clássico conto de Hans Christian Andersen, 100% cantado ao vivo, que narra a história de uma jovem sereia disposta a dar a sua vida nos mares e a sua identidade como sereia a fim de conseguir o amor de um príncipe humano.

Além da orquestra e do experiente elenco, o espetáculo conta com produção geral de Flávia Mengar e Leonardo Isaac, produção executiva de Daniela Schiarreta e a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Os ingressos para única sessão estão disponíveis no site furandoafila.com.br e variam de R$ 35 a R$ 120.

A história do musical gira em torno de sereia Ariel que, cansada da sua vida monótona no fundo do mar, decide ir à superfície terrestre. Ariel é uma sereia curiosa que demonstra insaciável desejo por conhecer o mundo dos humanos. Juntamente com o peixinho Linguado e o caranguejo Sebastião, a jovem recorre à bruxa do mar Úrsula para ir à superfície e lá acaba se apaixonando pelo príncipe Eric. Pelo acordo, Ariel troca sua bela voz para ganhar pernas, para poder estar com o humano.

Musical: A Pequena Sereia – In Concert

Data:

Domingo (21), às 16 horas

Local:

Teatro da FacUnicamps - Av. Anhanguera, nº 2.365, Setor Coimbra

Ingressos:

De R$ 60 a R$ 120 (premium); de R$ 50 a 100 (vip) e de R$ 35 a R$ 80 superior). Podem ser adquiridos no site https://sis.furandoafila.com.br, nas opções inteira, meia (carteira estudantil, carteira de professor ou identidade de idoso) e meia solidária (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou agasalho/cobertor em bom estado, por pessoa)

Informações:

(61) 99829-5232

Classificação indicativa:

Livre