A segunda fase de Pantanal começou esta semana com a passagem de 20 anos e o grande reencontro de Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) está prestes a acontecer. Em cenas que começaram a ir ao ar a partir desta quinta-feira (14), Jove descobre que seu pai está vivo e confronta Irma (Camila Morgado) a respeito da mentira contada pela família durante tantos anos. Sua tia alega que a história foi criada por Madeleine (Karine Teles) por amor, para protegê-lo diante da ausência do pai, e o incentiva a procurá-lo. Jove discute com a mãe, que se defende dizendo que durante todos esses anos José Leôncio nunca os procurou.

Em busca por respostas, Jove escreve uma carta ao pai avisando que em breve chega ao Pantanal. José Leôncio é só alegria com a notícia. Esperou por esse encontro uma vida inteira; e foi pelo filho que tanto se dedicou ao trabalho e multiplicou suas fazendas e sua fortuna. As expectativas de ambos são altas, afinal de contas, idealizaram um ao outro por 20 anos.

Para receber Jove, o fazendeiro prepara uma festança convocando o Pantanal inteiro para o maior churrasco dos últimos tempos. Tadeu (José Loreto) busca o irmão em Campo Grande – que não sabe do parentesco e continuará sem saber, já que José Leôncio faz esse pedido especificamente para Filó (Dira Paes). Quando Jove chega para conhecer o pai, o abraço é profundo e sincero. Tanto quanto a primeira diferença que surge entre os dois, quando o pai o convida para o churrasco e o filho diz a ele que não come carne. E esse é só o começo.

Um dos convidados da festa é Guta (Julia Dalavia), que se aproxima de Jove para dançar. Com ciúmes, Alcides (Juliano Cazarré) vai para cima de Jove e o chama para uma briga, que o rapaz evita, explicando que não resolve os problemas dessa forma. A situação é tensa, todos esperam que Jove reaja da mesma maneira agressiva proposta por Alcides, mas ele recua, para decepção do pai.

Na tapera

Horas antes, Tibério (Guito) vai à tapera convidar Maria Marruá (Juliana Paes) para a festa. Ao chegar, é recebido por Juma (Alanis Guillen), com espingarda em punho, apontada para ele, e Muda (Bella Campos) está ao lado. Ela pergunta quem ele é e o que quer ali, quando o peão diz que está a mando do patrão para fazer um convite a Maria. Juma revela que sua mãe está morta, para a surpresa dele, que pergunta quem é Muda e o que ela está fazendo ali.

Quando ela vai responder, Juma diz que a moça não fala. Ele quer saber por que mataram Maria, e Juma diz que não quer que ninguém saiba da morte da mãe. Tibério comenta sobre quando encontrou Lúcio (Erom Cordeiro) ferido e que não acreditou na história de que ele estava pescando quando foi atacado por uma onça. Juma diz que a mãe sangrou seu assassino e rapidamente Tibério entende que foi Lúcio. Do encontro, Tibério sai com duas certezas. Juma sabe se defender sozinha, e Muda é a mulher mais formosa que ele já conheceu.