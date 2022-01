Magazine Chico Buarque decide não cantar mais Com Açucar, com Afeto Chico Buarque decide não cantar mais em seus shows Com Açúcar, com Afeto, uma das canções mais conhecidas do seu repertório. Revelação foi dada na série documental O Canto Livre de Nara Leão, do Globoplay

Ela fica em casa o dia inteiro, à espera do marido, que chega só à noite, depois de ficar horas num bar apreciando saias e copos de bebida. Ele pede à mulher que não fique sentida porque vai mudar de vida e, então, recebe dela um beijo, um abraço e um prato de comida. A letra de Com Açúcar, com Afeto, uma das canções mais conhecidas de Chico Buarque, traz esse enre...