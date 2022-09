Uma comédia romântica deliciosa e repleta de atrativos, que se mantém presente na memória afetiva do público desde sua primeira exibição há quase 20 anos, Chocolate com Pimenta vai ao ar nas tardes da TV Globo a partir do dia 26. Na primeira semana, a novela divide a faixa, após o Jornal Hoje, com as emoções finais de O Cravo e a Rosa.



De autoria de Walcyr Carrasco, com o saudoso Jorge Fernando à frente da direção, a trama é ambientada na década de 1920 na fictícia Ventura, uma pequena cidade cuja economia gira em torno da fábrica de chocolates e bolos artesanais Bombom, de propriedade do milionário Ludovico (Ary Fontoura). Tendo como uma das fontes de inspiração a opereta A Viúva Alegre, do compositor húngaro Franz Lehár, Chocolate com Pimenta apresenta a trajetória de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma menina humilde, ingênua e romântica que, após perder o pai, vai morar em Ventura com uma parte da família que não conhece. Mesmo sendo uma espécie de “patinho feio”, ela chama a atenção de Danilo (Murilo Benício), o rapaz mais bonito do colégio e a grande paixão da mimada e interesseira Olga (Priscila Fantin), que cria diversas artimanhas para impedir o romance dos dois.



Além da trama central, a novela também conquistou o público com as histórias paralelas e diversos personagens carismáticos. Quem não se lembra do bordão “Sou chique, bem!”, que ficou marcado nas falas de Márcia (Drica Moraes)? As tramas divertidas em torno da família simples de Ana Franscisca - que junto da prima Márcia conta também com o tio Margarido (Osmar Prado), a avó Carmem (Laura Cardoso), o primo Timóteo (Marcelo Novaes) e a agregada Dália (Carla Daniel) - são um dos pontos fortes da obra. Vilões farsescos como os dos desenhos animados, os personagens Jezebel (Elizabeth Savala), Vivaldo (Fulvio Stefanini), Conde Klaus von Burgo (Cláudio Corrêa e Castro) e Terêncio (Ernani Moraes) também garantiram o humor da trama - eles sempre eram os maiores prejudicados em suas próprias armações. Bernardete (Kayky Brito), a filha adotiva de Jezebel, foi outro grande destaque na novela, com todo o mistério que envolvia sua vida.



A fidelidade na reconstituição da década de 1920, a trilha sonora que trazia novos arranjos para músicas tradicionais, os figurinos impecáveis e a perfeição da fábrica de chocolates são pontos que trouxeram força e identidade à novela. Toda a linha de chocolates foi feita especialmente para a obra, com imagens que deixavam qualquer espectador com água na boca. As embalagens dos bombons, inspiradas em produtos ingleses da época da trama, e o logotipo da fábrica no estilo vitoriano e romântico também se destacaram. Walcyr Carrasco revela que após o enorme sucesso de O Cravo e a Rosa, o êxito de Chocolate com Pimenta solidificou sua carreira como autor. Em entrevista, ele comemora o fato de as duas novelas estarem sendo exibidas em sequência e relembra o trabalho em Chocolate com Pimenta.



Como é a sensação de ter dois de seus grandes sucessos - O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta - sendo reexibidos na sequência no novo horário de novelas da tarde?

A sensação de ter dois trabalhos exibidos em sequência é de orgulho, de felicidade, me sinto pleno como autor!

O que essas duas histórias que até hoje estão presentes na memória afetiva do público têm em comum?

O fato de serem tramas de época. Mais que tudo, pórem, o fato de serem novelas que acreditam nos sentimentos autênticos, são histórias românticas, que defendem o amor verdadeiro.

Para escrever o Cravo e a Rosa você partiu de A Megera Domada, de William Shakespeare, e para Chocolate com Pimenta, a opereta A Viúva Alegre, do compositor húngaro Franz Lehár, foi uma das inspirações para a criação da trama de Ana Francisca (Mariana Ximenes). De que forma você acredita que essas referências contribuíram para o sucesso de suas obras?

No caso de A Megera Domada, a novela foi escrita a partir da peça. No caso de Chocolate, são muitas as histórias onde a personagem resgata seu amor, sofre, mas volta para se vingar. A novela tem várias influências, e todas me tocaram de alguma maneira.

Na sua opinião, quais fatores fazem de Chocolate com Pimenta um clássico da teledramaturgia brasileira?

São muitos fatores, que juntos deram uma super química! Mas, sem dúvida, a inesquecível direção de Jorge Fernando contribuiu muito.

De que forma o chocolate, uma grande paixão na vida de tantas pessoas, trouxe um sabor especial para a novela? De onde veio a inspiração para ter uma fábrica de chocolates permeando a história?

A inspiração não veio especialmente dos chocolates, mas de uma viagem que eu fiz à Áustria. Lembrei das confeitarias vienenses, dos bolos (sacher cake) feitos lá. Eu estava mergulhado em açúcar quando escrevi.

A novela reuniu um elenco primoroso, quais foram as atuações que mais o surpreenderam?

As atuações foram todas maravilhosas, mas foi quando Mariana Ximenes despontou como estrela, como protagonista. Sua Ana Francisca é inesquecível.

Qual cena ou sequência da trama ficou mais marcada em sua memória até hoje?

São muitas as cenas das quais jamais me esquecerei, mas a volta de Aninha, rica, é inesquecível.

De que forma o sucesso de Chocolate com Pimenta ajudou na construção de sua carreira como autor?

A minha carreira como autor já estava se solidificando após o sucesso de O Cravo e a Rosa, mas explodiu com Chocolate. Graças a esse trabalho, fui ganhando confiança para o público e diante da emissora.

Como está sua expectativa para essa reexibição de Chocolate com Pimenta?

Eu acho que o encantamento da novela se repetirá, é uma química que aconteceu, e que toca o coração.