Magazine Chorinho volta a Goiânia a partir desta sexta-feira (5) em formato itinerante Com sete edições confirmadas até 17 de dezembro, evento vai passar pela Antiga Estação Ferroviária, Grande Hotel, Rua do Lazer, Praça Universitária e Praça Joaquim Lúcio

Após 1 ano e 8 meses suspenso, o Chorinho está de volta às ruas de Goiânia. A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) anunciou a volta do evento musical na próxima sexta-feira (5), com início às 19h. Em formato itinerante, a primeira edição do evento acontece no Centro Cultural Estação Cultura, a Antiga Estação Ferroviária, no Setor Central. As atrações estão previs...