Magazine Cia. Oops! apresenta dois espetáculos

Na semana de comemoração ao Dia do Teatro, a Cia. Oops!.. apresenta os espetáculos O Doente Imaginário e Encantos no Facebook e no YouTube. O Doente Imaginário, clássico do teatro francês de autoria de Moliére, será apresentada nesta quinta-feira, às 19 horas, no Facebook, e no sábado (26), às 15 horas, no YouTube. Encantos conta a história de uma menina que possui um p...