Magazine Cidade de Goiás ganha Museu Histórico Frei Confaloni Museu contará com uma galeria de exposição permanente, com obras de Confaloni, e uma galeria de exposições temporárias, com programação a cada três meses

O Convento dos Frades Dominicanos junto ao Santuário do Rosário, na cidade de Goiás, passa a abrigar o Museu Histórico Frei Confaloni. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (14/12), como parte do Programa Goiás 20 anos de Patrimônio Mundial. O museu contará com uma galeria de exposição permanente, com obras de Confaloni, e uma galeria de exposições tempor...