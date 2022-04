Magazine Cidade de Goiás retoma celebração presencial da Semana Santa; veja programação Na quarta-feira (13), a Procissão do Fogaréu terá início às 23h59, com saída do Museu de Arte Sacra da Boa Morte

Após dois anos com atividades presenciais suspensas por causa da pandemia, a Cidade de Goiás preparou programação com caminhadas, missas e eventos para comemorar a Semana Santa de 2022. Um dos momentos mais esperados é a Procissão do Fogaréu, que terá início às 23h59 de quarta-feira (13), com saída do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Leia também: Semana Sa...