Presente para acompanhar a Procissão do Fogaréu na noite desta quarta-feira (13), o governador Ronaldo Caiado anunciou em coletiva a volta das Cavalhadas da cidade de Goiás após 70 anos. O município já entra no circuito das Cavalhadas de 2022 e deve receber a tradicional encenação no mês de outubro.

“Não faz sentido uma festa tão tradicional, que ocorre em outras 12 cidades, não acontecer na antiga capital do nosso Estado”, comenta Caiado, que completa dizendo que para o ano que vem o objetivo é que 15 municípios sejam contemplados com as Cavalhadas.

O retorno da tradição na antiga Vila Boa integra as iniciativas de retomada dos eventos após dois anos de restrições de pandemia. O investimento do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em todo o Circuito das Cavalhadas de 2032 será de R$ 1,8 milhão.

Fogaréu

Evento que integra a programação da Semana Santa da cidade de Goiás, a Procissão do Fogaréu volta a acontecer nesta quarta-feira (13) depois de dois anos por causa da pandemia de Covid-19. A saída é às 23h59 do Museu de Arte Sacra da Boa Morte.

Cidade de tradição religiosa secular, Goiás recebe programação desde o Domingo de Ramos (10) e segue até o Domingo de Páscoa (17).

Confira a programação completa.