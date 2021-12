Magazine Cifra bilionária Shape of You, do britânico Ed Sheeran, bate o recorde e é a primeira ouvida 3 bilhões de vezes no Spotify

Uma música ultrapassou a marca de 3 bilhões de reproduções no Spotify pela primeira vez nesta quarta-feira (22). Shape of You, do britânico Ed Sheeran, 30 anos, quebrou o recorde, e o músico comemorou em vídeo enviado para a plataforma musical.“É absolutamente insano, eu lembro que quando essa música chegou a 1 bilhão (de vezes tocada) eu já achei estranho”, reagiu o ...