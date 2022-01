Magazine Cine Cultura retoma atividades pela primeira vez desde o início da pandemia

O mês de fevereiro começa trazendo boas novas com a notícia da reabertura do Cine Cultura, que volta a funcionar nesta terça-feira (1º) pela primeira vez desde o início da pandemia. A sala integra o Centro Cultural Marieta Telles Machado, prédio histórico localizado na Praça Cívica, no Centro da cidade. A programação de retomada segue a tradição de valorizar a produção...