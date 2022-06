Magazine Cine Rodas Brasil chega a Aparecida com experiência inédita de cinema ao ar livre A abertura oficial será nesta quinta-feira (9), às 18h30, com apresentação da Banda Sinfônica de Aparecida

Aparecida de Goiânia recebe entre os dias 9 e 12 de junho o projeto Cine Rodas Brasil. As sessões gratuitas de cinema ao ar livre serão transmitidas a partir de uma carreta com mais de 20 metros de largura na praça Madre Germana, localizada na Avenida Dr. Vitorino B. Melo, no Setor Parque Madre Germana. Durante quatro dias, 100 produções nacionais e internacionais serão ...