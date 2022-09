A quarta e última sessão da 3ª edição do Cinealmofada será neste domingo (25), e as atividades na Praça Cívica em frente ao prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado terão início às 18 horas, com pintura facial e esculturas com balões, todas gratuitas. O filme escolhido para o encerramento é o premiado O Menino e o Mundo (2013), dirigido por Alê Abreu, indicado ao Oscar de melhor animação em 2016 e vencedor do prêmio principal no Festival de Annecy. Ainda haverá uma edição especial do concurso de almofadas mais criativas. Os três vencedores ganharão brindes e pipoca.

O premiado O Menino e o Mundo traz a história de um menino, amante da natureza e da música. Vive no campo com sua família e possui uma vida feliz até o momento em que seu pai decide ir para a cidade buscar um emprego. Com o passar do tempo, o pequeno percebe que o pai não volta e então ele decide fugir de casa para encontrá-lo. Durante a viagem, ele descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Alê Abreu, diretor do filme, nasceu em São Paulo e com apenas 13 anos estudou cinema e em 1993 lançou seu primeiro curta chamado premiado Sírius.

Realizado pela Barroca Filmes e Coletivo Cine Cultura, o Cinealmofada é um sucesso de público. As duas últimas edições aconteceram em 2012 e 2014 e reuniu mais de 2 mil pessoas na Praça Cívica, segundo os organizadores. Na primeira edição, foram exibidos oito filmes, de sete nacionalidades diferentes. A segunda repetiu a quantidade de sessões. O projeto nasceu para democratizar o cinema e porque na época o Cine Cultura estava fechado para reformar e sem perspectiva de reabertura.

A edição 2022 também presta uma homenagem para o cineasta João Henrique Pacheco, um dos organizadores dos primeiros eventos e um dos fundadores do Coletivo Cine Cultura. Foi ele quem criou o desenho que se tornou o logo do projeto, e que é inspirado nos ladrilhos do piso do Centro Cultural Marieta Telles Machado. João morreu em 2017, aos 26 anos, em decorrência de um acidente de bicicleta, depois de uma queda na ciclovia da Avenida Universitária.

Outro homenageado foi o projecionista do Cine Cultura Bartolomeu Marinho, conhecido como seu Bartô, que foi vítima da Covid-19 em fevereiro de 2021. Ele era amante do cinema e deu vida a muitas salas de projeção da capital goiana e também de Goiás. Ele trabalhava no Cine Cultura desde 1992, como técnico de manutenção em projetores de cinema 35 milímetros, sendo um dos poucos profissionais nessa área, em Goiânia.