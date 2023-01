“A música não tem limites. Eu canto o que quero cantar. Sou quem eu quero ser para alcançar o maior público que eu puder.” A afirmação dada pela cantora Whitney Houston durante uma entrevista nos anos 1980 embala toda a vida e obra da artista no filme biográfico I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston, que entra em cartaz nesta quinta-feira (12) nos cinemas de todo o Brasil.

Dirigido pela cineasta e atriz Kasi Lemmons, a mesma de Harriet (2019) e Visões de um Crime (2003), a biografia refaz o retrato de uma mulher complexa e multifacetada com uma voz estelar. Da garota do coral de Nova Jersey a uma das mais recordistas e premiadas artistas de todos tempos, o filme apresenta a interessante jornada de Whitney.

Ao longo da produção, é possível conhecer a estrela nos palcos e fora deles. Alguns assuntos polêmicos da época são retratados no longa-metragem, como a relação com o pai e produtor, John Houston, vivido pelo ator Clarke Peters, além de seus relacionamentos amorosos, como o romance com Bobby Brown. O longa-metragem também mostra uma mulher dedicada, amorosa e que desejava a fama.

Quem dá voz e cara a Whitney é a britânica Naomi Ackie, conhecida por viver a personagem Bonnie na série de televisão The End of the F***ing World (2017), disponível na Netflix. A atriz também esteve no elenco de Star Wars: A Ascensão Skywalker (2019), Lady Macbeth (2016), Educação (2020) e Já Fui Famoso (2022).

“Na verdade, para viver os melhores momentos, você precisa viver os ruins. Whitney passou por muitas coisas, mas nada tira o legado que ela deixou e quantas pessoas ela conectou em todo o mundo”, apontou Naomi durante o lançamento do filme nos Estados Unidos. Para a atriz, a produção não deseja esconder os momentos mais sombrios da vida da cantora. “O que ela faz é mesclá-los com os momentos mais gloriosos dela. Isso acaba resultando em um retrato cheio de vida”, comentou.

Com muitas performances musicais, todo o filme é embalado pelos sucessos de Whitney, a exemplo de I Will Always Love You, Higher Love, I Have Nothing e How Will I Know. A produção também explora os bastidores do clássico O Guarda-Costas (1992), sucesso de crítica e bilheteria mundial dirigido por Mick Jackson, além de apresentações icônicas da artista, como quando ela se apresentou no Super Bowl.

“Eu tinha um medo intenso do palco e de cantar na frente das pessoas. Fazer isso sempre me deixou nervosa”, afirmou Naomi, que precisou interpretar a canção-título do filme na frente de toda a equipe antes de ser aceita para o papel principal. “Whitney é uma estrela e para sempre será. É um privilégio poder interpretá-la”, destacou.

A cinebiografia de Whitney Houston foi roteirizada por Anthony McCarten, o mesmo que assina produções como Dois Papas (2019), O Destino de uma Nação (2017), A Teoria de Tudo (2014) e Bohemian Rhapsody (2018). O roteiro refaz os passos da cantora, os bons e ruins. Whitney morreu em 2012, em Los Angeles, na Califórnia, aos 48 anos, mas essa parte não está no filme. O elenco ainda conta com nomes como Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie e Nafessa Williams.

Estrela de primeira grandeza

O título da cinebiografia de Whitney Houston faz referência a um dos maiores hits da carreira da artista, I Wanna Dance With Somebody, canção que compõe o disco Whitney (1987). A cantora é a artista feminina mais premiada de todos os tempos segundo o Guinness World Records, sendo seis Grammy Awards, 31 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards. Whitney embalou trilhas sonoras de casais apaixonados, em filmes e séries, nas rádios e em programas de TV.

Dê o play!

Confira quatro grandes discos de Whitney Houston disponíveis nas plataformas digitais e que compõem a trilha sonora do filme lançado nesta quinta-feira (12) nos cinemas

Whitney Houston (1985)

Álbum de estreia de Whitney, o trabalho é o pontapé inicial para uma jornada de sucesso: há canções que marcaram a música dos anos 1980, a exemplo de Saving All My Love for You e You Give Good Love, além de feats com Jermaine Jackson e Teddy Pendergrass.

Whitney (1987)

Um dos discos clássicos da música pop, o trabalho ajudou a consagrar a artista como uma das maiores vozes de sua geração. Há músicas que embalam casais até hoje, como Love Will Save the Day e So Emotional. É para se jogar na pista de dança até a alta noite.

I'm Your Baby Tonight (1990)

Terceiro álbum de estúdio da cantora, I'm Your Baby Tonight foi lançado pela Arista Records. Na época, o disco não foi muito aceito pelos fãs por tratar de um conteúdo bem diferente de seus dois trabalhos anteriores, mas, anos depois, acabou sendo cultuado pela crítica especializada.

Just Whitney (2002)

Trata-se do quinto álbum de estúdio de Whitney Houston, o primeiro de estúdio em quatro anos e seu primeiro depois de assinar um novo contrato de 100 milhões de dólares com a Arista Records, em 2001. Há no trabalho canções como My Love, parceria com Bobby Brown, e Tell Me No.