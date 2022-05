Clarice (Taís Araujo) e Ítalo (Paulo Lessa) se conheceram quando ele começou a trabalhar há alguns anos como segurança particular da empresária, diretora da Siderúrgica Gusmão, em Cara e Coragem, próxima trama da faixa das 19 horas da Globo. Aos poucos a relação se estreitou e o romance mantido às escondidas começou a interferir no relacionamento profissional de Clarice e Ítalo. Até que um incidente acaba pondo em risco a vida da empresária e, a partir daquele momento, os dois decidem que é a hora de romper a parceria no trabalho.

Ainda assim a paixão se mantém. Ítalo investe em outros rumos para a carreira e torna-se um experiente instrutor de parkour, um método de treinamento que utiliza técnicas para ultrapassar de forma rápida e segura obstáculos utilizando habilidades como saltos, impulsos e corridas. Clarice apoia o namorado e orgulha-se da trajetória de Ítalo. Cada vez mais apaixonados, a empresária cogita tornar o romance público quando uma tragédia interrompe os sonhos do casal.

A repentina morte de Clarice abala a todos. Especialmente Ítalo, que não se conforma com a perda de seu grande amor e está disposto a lutar para esclarecer o mistério que envolve a morte da empresária. É quando ele resolve investigar o caso e se junta a Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado). Os dublês também serão seus futuros sócios na agência Coragem.com, que terá ainda Rico (André Luiz Frambach) na sociedade.

Cara e Coragem, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks e Zé Dassilva. A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A próxima novela das sete da TV Globo tem previsão de estreia em maio.