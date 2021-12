Magazine Clarice Lispector foi fichada pela polícia e era fã de videntes, mostra nova biografia Em 'À Procura da Própria Coisa', Teresa Montero revela que a escritora foi monitorada pela ditadura militar e pela gestão Dutra

Fichada pela polícia política do governo Eurico Gaspar Dutra, em 1950. Com medo de ser deportada por ser “judia e russa”. Mostrada em uma entrevista inédita para TV. Monitorada pela ditadura militar nos anos 1970. Elogiada por Pagu, elogiando D.H. Lawrence. São muitas versões de Clarice Lispector que aparecem fortes no novo livro de Teresa Montero.Na verdade...