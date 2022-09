Magazine Claudia Ohana: “Me sentia superpoderosa no alto daquele caminhão” Na pele da caminhoneira Cida, a atriz por muitas vezes gravou dirigindo e diz que adorava esses momentos

Aprender a guiar um caminhão foi um desafio do trabalho em A Favorita (Globo) que Claudia Ohana se orgulha bastante de ter realizado. Na pele da personagem, Cida, por muitas vezes ela gravou dirigindo e adorava esses momentos. “Me sentia superpoderosa no alto daquele caminhão! Eu gosto muito de dirigir e o ofício do ator tem essa vantagem, aprendemos várias coisas. ...