Magazine Cleo volta ao cenário musical apostando no rap A atriz e cantora lança nesta quarta-feira (1º) o clipe de "Tormento", uma parceria com a rapper Karol Conká, 35, e com Azzy, 20, uma das vozes femininas do rap no Brasil

Marcando sua volta ao mundo da música, a atriz e cantora Cleo, 39, lança nesta quarta-feira (1º) o clipe de "Tormento", uma parceria com a rapper Karol Conká, 35, e com Azzy, 20, uma das vozes femininas do rap no Brasil. O single é o primeiro lançamento do álbum de estúdio da artista, que será divulgado em 2022. Cleo afirma que a canção surgiu em uma nova leva d...