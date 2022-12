O clipe da música “Malvada”, do cantor Zé Felipe, é o clipe mais visto de 2022 no Youtube do Brasil, de acordo com o último ranking divulgado pela plataforma. O ranking completo da categoria "Top Trending Video" mostra os maiores lançamentos dos últimos meses para cada categoria, incluindo esporte, política, música, games e mais.

O vídeo, com participação da mulher do cantor, Virgina Fonseca, já foi visto 264 milhões de vezes. Confira ao final da reportagem a lista completa com os 10 vídeos mais vistos do ano. O filho do cantor Leonardo é o único artista que aparece mais de uma vez, com as músicas “Malvada”, “Vontade de Morder”, da dupla Simone e Simaria e “Depende”, em parceria com o Dj Guuga e Wesley Safadão.

Segundo a plataforma, o debate presidencial na Band acumulou 14 milhões de visualizações. Já a cobertura da CNN do segundo turno das eleições reuniu 6,9 milhões de espectadores. A grande final da LBFF 7, em abril, alcançou o pico de mais de 5 milhões.

Top 10 Clipes de Música

1 - Zé Felipe - Malvada (Videoclipe Oficial)

2 - Gusttavo Lima - Termina Comigo Antes (Ao Vivo em Porto Alegre)

3 - Simone & Simaria, Zé Felipe - Vontade de Morder

4 - Ana Castela - Pipoco ft. @MELODY OFICIAL e @DJChrisnoBeat (Clipe Oficial)

5 - Matheus Fernandes e Xand Avião - Balanço da Rede (Clipe Oficial)

6 - Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - sentaDONA (remix) s2 (Clipe Oficial)

7 - Mari Fernandez - COMUNICAÇÃO FALHOU feat. Nattan (DVD ao vivo em Fortaleza)

8 - Henrique e Juliano - SEU PERFIL - DVD Manifesto Musical

9 - DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe - Depende (Se quer saber se eu tô solteiro)

10 - Rogerinho - Botadinha saliente

Top 10 Vídeos em alta

1 - Debate Na Band: Presidencial 2022 - Band Jornalismo

2 - Jogo Completo: Palmeiras X Corinthians | Rodada 6 | Paulistão 2022 - Paulistão

3 - Coloquei 100 Milhões de Orbeez no Quintal do Meu Amigo - MrBeast Brasil

4 - Melhores Vídeos de (@oli_natu) - Tente Não Rir - Compilado De TikToks

5 - 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool - Mr.Heang Update

6 - Luva de Pedreiro: O Melhor de Todos! | Paródia Dancin - Aaron Smith - Fut Paródias

7 - CNN Eleições 2022 - Parte 4 | 30/10/2022 - CNN Brasil

8 - Vini Jr. faz outro golaço, e Real elimina o Barcelona da Supercopa da Espanha | Melhores Momentos - ESPN Brasil

9 - LBFF 7 - Final | Free Fire - Free Fire Esports Brasil #LBFF

10 - Coreia Do Sul 1 X 5 Brasil | Melhores Momentos | Amistoso da Seleção Brasileira | ge.globo - ge

