Recentemente o hit “Envolver” da cantora Anitta se tornou 1° lugar global do Spotify e do Deezer. Agora, seu clipe se tornou o mais buscado no Youtube Brasil e é o quarto mais visto no mundo com quase 100 milhões de visualizações. O Brasil aparece na 23° posição dos 25 países que mais buscaram por “Envolver Anitta”, segunda a plataforma. Lideram o ranking Cuba, Venezuela, Equador, Paraguai e Peru.

Walter Venicio, gerente de parcerias do YouTube Music, esclarece o pico por trás do hit da cantora, que no caso da música em Envolver o público assiste várias vezes para aprender a coreografia para depois reproduzir.

Novo disco: ‘Version of me’

Anitta usou suas redes sociais na última quinta-feira (31) para anunciar o lançamento do seu novo álbum, chamado “Versions Of Me”, no dia 12 de abril, pela a Warner Music. A cantora, que comemorou seu aniversário no dia 30 de março na Tailândia, anunciou a capa do disco mostrando suas diferentes expressões em uma montagem que ilustra bustos dela própria.

Versions Of Me



The album



April 12th pic.twitter.com/SnkZNKEvUM — Anitta (@Anitta) March 31, 2022

Após ser questionada em uma rede social pela cantora drag queen Sophia Barclay sobre o nome que era esperado para o álbum, “Girl From Rio”, Anitta respondeu: “Mudei o nome. Fazia mais sentido’.

