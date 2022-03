Além da Ilusão

Davi estranha a hostilidade de Isadora. Onofre afirma que se vingará de Olívia. Isadora chora por causa de Rafael e decide sair com Joaquim. Mariana expulsa Julinha da LBA. Davi altera os convites para o baile de Joaquim e Isadora. Violeta lamenta o estado de Matias para Eugênio. Lyra presenteia Isadora e Rafael com um patuá. Úrsula se irrita ao ver Violeta chegar com Eugênio para jantar. Augusta conta para Davi por que Isadora está com raiva dele. Isadora se assusta com a reação de Joaquim ao ver que seus convites foram falsifica dos. Onofre fala de Olívia para Tenório, que decide conversar com a moça. Olívia pede Rafael em namoro.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/Paula bate o pênalti e termina o jogo. Guilherme/Flávia salva Flávia/Guilherme e Tucão é preso. Flávia/Guilherme confidencia à Deusa que está apaixonada por Guilherme/Flávia. Guilherme/Flávia encontra a aliança de casamento do médico e fica enfurecido. Rose pensa em Neném. Daniel flagra Valdirene sozinha na cozinha e fica desconfiado. Paula/Neném obriga Neném/Paula a falar com Rose. Flávia/Guilherme se declara para Guilherme/Flávia.



Pantanal

Gil e Chico não aceitam a proposta que o suposto dono das terras faz e avisam Padre Antônio. José Leôncio sai em comitiva e Joventino decide ficar na fazenda. Chico e Gil saem para ajudar o vizinho Raimundo, que acaba morto com o filho de Maria e Gil. Joventino se despede de José Leôncio, que sai em comitiva. Gil mata o suposto dono de suas terras e sua esposa jura vingança. Joventino decide caçar marruás sozinho. José Leôncio se envolve com Filó. A comitiva volta para a fazenda e José Leôncio não encontra Joventino. Gil e Maria embarcam na chalana de Eugênio, rumo ao Pantanal. José Leôncio encontra os pertences de Joventino e continua procurando pelo pai. Maria e Gil firmam moradia nas terras de José Leôncio. Pequena passagem de tempo. José Leôncio vai falar com Gil, que reage com hostilidade.