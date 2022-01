Magazine Com 9 meses de antecedência, 18º Goiânia Mostra Curtas divulga lista de filmes selecionados Foram escolhidos 76 filmes de 15 Estados brasileiros e do Distrito Federal

A 18ª edição do Goiânia Mostra Curtas vai exibir 76 filmes de 15 Estados brasileiros e do Distrito Federal. A seleção foi divulgada nesta terça-feira (11), com 9 meses de antecedência ao evento, que acontece de 2 a 7 de outubro, no Teatro Goiânia, localizado no Centro da capital. Para as mostras competitivas, serão exibidos 42 curtas de ficção, 17 animações, 13 doc...