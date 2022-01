Sem a presença de celebridades, sem a participação do público e sem os milhões de espectadores. A tradicional premiação dedicada ao cinema e à TV, a 79ª edição do Globo de Ouro, que será realizada neste domingo (9) em um hotel em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), atravessa um dos momentos mais duros da sua história. A Associação de Imprensa Internacional de Hollywood (HFPA), responsável pela votação, foi acusada de racismo, sexismo, bullying e corrupção. As denúncias provocaram uma onda de boicotes de artistas e de estúdios e colocou em xeque uma das festas mais importantes da indústria.

Mesmo esvaziada, a festa não deixa de ser um termômetro para o Oscar – os indicados da maior premiação do cinema serão conhecidos no dia 8 de fevereiro. Entre os destaques da premiação, estão os filmes Belfast, baseado na infância do diretor Kenneth Branagh, e Ataque dos Cães, faroeste de Jane Campion com sete indicações cada. O primeiro ainda não chegou aos cinemas do Brasil e o segundo é uma produção da Netflix. Na seção de televisão, o drama da HBO Succession teve o maior número de indicações, com cinco. Ted Lasso e The Morning Show aparecem com quatro e Round 6 com três.

A crise no Globo de Ouro começou em fevereiro de 2021. Depois de ignorar filmes e séries com protagonismo negro, uma reportagem do jornal Los Angeles Times revelou que há mais de 20 anos os votantes eram brancos. Além disso, comitês do prêmio foram acusados de fazerem parte de um esquema de troca de favores, no qual eleitores aceitavam dinheiro, viagens e presentes em troca de indicações. Após isso, a HFPA anunciou mudanças no regulamento como regras para evitar propina, a contratação de consultores de diversidade e o acréscimo de 21 membros entre negros e mulheres na Associação.

O conjunto de novas regras não foi o suficiente para estancar a crise de imagem. Astros como Scarlett Johansson e Mark Ruffalo, por exemplo, condenaram as reformas por terem sido lentas e vagas. Estúdios como Netflix, Amazon e a Warner Bros prometeram não trabalhar com a HFPA até que mudanças significativas fossem adotadas. Em protesto, Tom Cruise devolveu as três estatuetas do Globo de Ouro conquistadas ao longo da carreira. A emissora NBC, canal oficial da festa, que tem contrato com os organizadores até 2026, cancelou a transmissão da cerimônia da edição de 2022.

O Globo de Ouro não divulgou como os vencedores serão conhecidos pelo público nem como vão ser feitos os anúncios, já que ninguém aceitou o convite para apresentar a festa. As redes sociais serão o canal. Em dezembro, a HFPA anunciou que o evento seria realizado de forma presencial, com poucos convidados e sem o tapete vermelho. A justificativa foi o aumento de casos da pandemia por conta da variante Ômicron, que vem provocando uma nova onda de fechamentos nos EUA. No entanto, a decisão foi vista como desculpa para o “cancelamento” de um evento que não tem clima para ser realizado.

Emily em Paris

Acusações de corrupção, clubismo e racismo sempre fizeram parte das principais premiações do cinema mundial. Nos últimos anos, elas se tornaram mais contundentes após uma longa e detalhada matéria do Los Angeles Times publicada às vésperas da festa do ano passado. Mais tarde, a série da Netflix Emily em Paris, que não agradou em nada a crítica especializada, foi a grande responsável por jogar tudo no ventilador. A produção levou vários votantes da premiação à capital francesa, numa viagem luxuosa com tudo pago. Meses depois, ela foi indicada nas principais categorias do Globo de Ouro.

Essa será a primeira vez desde 2008 que a segunda festa mais importante do cinema não terá uma supercerimônia. Na primeria, o evento sofreu mudanças devido a uma greve de roteiristas que paralisou muitas produções em Hollywood e impactou a safra de superproduções. Na época, os vencedores foram conhecidos durante uma coletiva de imprensa. Nos bastidores, ninguém confia no prêmio, mas fica a dúvida se os troféus serão devolvidos pelos eleitos. Caso isso aconteça, será difícil pensar uma continuação da cerimônia em 2023.



Favoritos

O longa Belfast deve sair como o grande vencedor do Globo de Ouro 2022. A obra disputa nas categorias de Melhor Filme, Direção, Ator Coadjuvante (duas indicações), Roteiro, Atriz Coadjuvante e Canção Original. Baseado na infância do próprio diretor e rodado tanto em cores quanto em preto e branco, acompanha a trajetória do jovem Buddy (Jude Hill, estreante em longas) vivida na turbulenta Irlanda do Norte do final dos anos 1960. Na trama, ele sonha com um futuro melhor, que vai tirá-lo dos problemas sociais que enfrenta. No elenco estão Judi Dench, Jamie Dornan, Caitriona Balfe e Ciarán Hinds.



Se continuar privilegiando títulos lançados exclusivamente nos cinemas, Belfast, ganhador do prêmio do público no último Festival de Toronto, deve colecionar uma temporada de prêmios em 2022. Caso contrário, Ataque dos Cães, dirigido pela neozelandesa Jane Campion, pode ser um grande adversário. Rodado no país natal da cineasta - embora a trama se passe no estado americano de Montana - em meados dos anos 1920, o filme é um drama travestido de faroeste. Estão em cena dois ricos irmãos fazendeiros – papéis de Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons – que são opostos em tudo.



Não será surpresa se o aclamado drama cinebiográfico King Richard: Criando Campeãs, protagonizado por Will Smith, seja o vencedor da noite. Dirigido por Reinaldo Marcus Green, o longa disputa em quatro categorias: Filme, Ator, Atriz e Canção Original. A trama acompanha todos os esforços da família liderada por Richard Williams para tornar as filhas Venus e Serena Williams as melhores jogadoras de tênis do mundo. Serena já possui 23 títulos solo do campeonato Grande Slam desde sua estreia em 1999, tornando-se uma das maiores atletas da história. Venus começou em 2000 e coleciona diversos prêmios.



Título: Força do streaming

O streaming já é uma realidade dentro das principais premiações do cinema nos últimos anos. A Netflix recebeu 27 indicações entre filmes e séries produzidas ou distribuídas pelo serviço no Globo de Ouro. A plataforma recebeu o maior número de nomeações entre os estúdios. Destaque para Ataque dos Cães que divide com Belfast o posto de longa mais indicado com sete nomeações. Outras produções da empresa que podem sair com prêmios são A Filha Perdida, estrelado por Olivia Colman, que concorre na categoria de Melhor Atriz e na direção com Maggie Gyllenhaal, e Não Olhe Para Cima, que disputa em quatro: Melhor Filme em Comédia/Musical, Melhor Ator em Filme Comédia/Musical, Melhor Atriz em Comédia/Musical e Melhor Roteiro.

Além da Netflix, o Amazon Prime Video estreou o filme original Being The Ricardos, protagonizado por Nicole Kidman e Javier Bardem. Com direção de Aaron Sorkin (A Rede Social, O Homem Que Mudou o Jogo e Os 7 de Chicago), a produção concorre nas categorias de atriz, ator e roteiro. A trama mostra o período turbulento na vida do casal de atores Lucille Ball e de Desi Arnaz, na década de 1950. Já No Ritmo do Coração (Coda), de Siân Heder, da Apple TV+, com Emilia Jones, Troy Kotsur e Daniel Durant, disputa Melhor Filme de Drama e Ator Coadjuvante. A história, que é baseada no longa francês La Famille Bélier, acompanha Ruby, a única pessoa que não é surda na família e que assume o papel de intérprete dos pais e do irmão mais velho.



Dessa vez não passa

Há quase duas décadas, Will Smith, um dos atores mais rentáveis de Hollywood, vem produzindo sucessos de bilheteria e de crítica nos cinemas, mas ainda falta a coroação dos trabalhos com importantes prêmios. O Globo de Ouro, que ele nunca ganhou na carreira, deve ser o primeiro da temporada pela atuação elogiada em King Richard: Criando Campeãs. O astro é o grande favorito na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama na disputa com Javier Bardem (Being The Ricardos), Denzel Washington (A Tragédia de Macbeth), Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães) e Mahershala Ali (Swan Song).

O longa coloca Smith também como o favorito ao Oscar de melhor ator no papel do pai, treinador e empresário das tenistas, Serena e Venus. Ele já disputou o prêmio pela interpretação do boxeador Muhammad Ali, em Ali (2001), e como Christopher, em À Procura Da Felicidade (2006). A trama mostra como a família do bairro pobre e predominantemente negro de Compton forjou seu futuro sucesso. Richard Williams escreveu antes mesmo do nascimento das filhas um plano de 78 páginas para tornar as meninas as melhores jogadoras do mundo. Inicialmente, ele enfrentou a rejeição e o racismo.

Venus, que ganhou sete títulos de Grand Slam contra 23 de Serena, ocupa mais tempo de tela por ser a irmã mais velha e por ter aberto o caminho de domínio da família no circuito. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar o posto de número 1 do mundo. Mais tarde, a caçula assumiu a liderança e passou 290 semanas no topo. As duas se enfrentaram em oito finais dos grandes torneios, com seis títulos para Serena. Richard Williams, hoje com 79 anos e saúde debilitada, foi o mentor da dinastia. A atriz Aunjanue Ellis, que interpreta Oracene, mãe da dupla, também foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante.

Benedict Cumberbatch, que muita gente conhece como o Doutor Estranho dos filmes da Marvel, é o grande adversário de Will Smith. Em Ataque dos Cães, ele entrega um dos seus melhores papéis, interpretando Phil Burbank, um fazendeiro mal-humorado, que vive uma relação tensa com a nova esposa do irmão e o filho dela. Ele tem chance de ganhar o Globo de Ouro, assim como Chadwick Boseman venceu com A Voz Suprema do Blues em 2021, produção da Netflix. Agora o Oscar seria mais difícil pelo conservadorismo da Academia que dificilmente daria um importante prêmio ao streaming.



Promessa de equilíbrio

Se a audiência foi levada em consideração na votação, não vai ter para ninguém na categoria de Melhor Série - Drama. A produção sul-coreana Round 6, da Netflix, do diretor e roteirista, Hwang Dong-hyuk, se tornou a mais assistida da história da plataforma, após ser sintonizada em 111 milhões de lares pelo mundo. Vale lembrar que nunca o Globo de Ouro, em 78 anos de existência, indicou uma obra de língua não inglesa. Lupin, The Morning Show, Pose e Succession são os adversários. O fenômeno mundial também disputa em melhor ator dramático (Lee Jung-jae) e ator coadjuvante (O Yeong-su).



Diferentemente de 2021, em que The Crown, drama que acompanha a coroa britânica, era a grande favorita da premiação e saiu vitoriosa nas seis categorias que disputava, dessa vez não está fácil cravar quem será o grande vencedor da noite. O Globo de Ouro tem tudo para dividir os prêmios. A terceira temporada de Succession, da HBO, tem cinco indicações e pode ganhar novamente de Melhor Série, repetindo o feito de 2020. Ela é acompanhada de perto por Ted Lasso e The Morning Show, da Apple TV+, com quatro indicações cada. Omar Sy, de Lupin (Netflix), é o favorito ao prêmio de melhor ator.



Faça suas apostas

Confira quem vai disputar as principais categorias do Globo de Ouro 2022:

Melhor Filme - Drama

Belfast

No Ritmo do Coração

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Melhor Direção - FILME

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, Ataque dos Cães

Maggie Gyllenhaal, A Filha Perdida

Steven Spielberg, Amor, Sublime Amor

Denis Villeneuve, Duna

Melhor Ator Em Filme - Drama

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães

Will Smith, King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington, A tragédia de Macbeth

Melhor Atriz em Filme - Drama

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, A Filha Perdida

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, Casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Melhor Filme - Comédia/Musical

Cyrano

Não Olhe Para Cima

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

Amor, Sublime Amor

Melhor Ator Em Filme - Comédia/Musical

Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, Em Um Bairro em Nova York

Melhor Atriz Em Filme - Comédia/Musical

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Não Olhe Para Cima

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, Amor, Sublime Amor

Melhor Filme Estrangeiro

Compartment Number 6

Drive My Car

A Mão de Deus

A Hero

Madres Paralelas

Melhor Série De TV - Drama

Lupin

The Morning Show

Pose

Round 6

Succession

Melhor Série De TV - Comédia/Musical

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso