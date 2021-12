Magazine Com Batom de Cereja e participação no BBB 21, a dupla sertaneja Israel e Rodolffo domina paradas Dupla faz show neste domingo em Goiâniano no Puxadinho White Sunset, no Music Stage

O ano foi deles. Mesmo quem não gosta de música sertaneja dificilmente passou 2021 sem ouvir Batom de Cereja. Israel e Rodolffo têm muito o que comemorar. Eleitos a melhor dupla do Prêmio Multishow, com música nova em parceria com o fenômeno Juliette e com canções batendo recordes de visualizações nas redes sociais. Para celebrar ainda mais o momento, os goian...