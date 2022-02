Dia de praia com mar tranquilo e noite com diferentes opções de boa comida e lugares aconchegantes para reunir com amigos e família, ou mesmo aproveitar um tempo sozinho. É este o cenário de férias que a região de Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Sul estado da Bahia, oferece aos seus visitantes.



No local, chama a atenção a famosa Praia do Coqueiros, com águas calmas, areia branca e acesso a bares. A visita ao Quadrado, o principal símbolo de Trancoso e o centro histórico do distrito, é indispensável. No local, a Igreja São João Batista é em frente a um gramado, cercado por pequenas construções coloridas. Antigamente, essas casas serviam de moradia para os pescadores, e hoje abrigam bares, restaurantes, lojas e pousadas, com estrutura da cultura regional.



À noite, as mesas dos restaurantes, colocadas principalmente nos pátios dos estabelecimentos, são iluminadas por pequenas lâmpadas, o que dá clima boêmio e encantador ao Quadrado. Não há muros ou grades separando as mesas dos restaurantes. Com o avançar da noite, à medida em que os espaços são preenchidos por clientes, é possível olhar ao redor e pensar que todos estão envolvidos em uma mesma festa.

O passeio no Quadrado é uma experiência completamente diferente durante o dia. Com a luz do sol é possível apreciar a beleza dos detalhes das casas coloridas. Esta é uma oportunidade para aproveitar também a vista para o mar esverdeado, que fica ao fundo da Igreja São João Batista.



Trancoso também é famosa pelos seus beach clubs. São praias privativas onde os visitantes pagam para passar o dia. Eles oferecem infraestrutura e conforto, por meio de lounges ou bangalôs, com opções gastronômicas e programação musical. São ideais para o público jovem disposto a pagar um pouco mais por sofisticadas baladas diurnas.



Vizinhança paradisíaca

As opções de praias na região vão muito além de Trancoso. O charmoso vilarejo está situado entre outros dois famosos distritos de Porto Seguro: Arraial d’Ajuda (ao norte) e Caraíva (ao sul).

Em viagem de carro com duração de cerca de 1 hora para o norte, o turista que está em Trancoso consegue chegar a Arraial d’Ajuda, um destino mais badalado. A pequena cidade tem diversos atrativos noturnos, como bares e festas. A Rua do Mucugê, via íngreme, uma das mais famosas, tem opções de restaurantes com comidas típicas da Bahia e lojas.

Durante o dia, Arraial também tem seus encantos. As opções mais procuradas são as praias do Mucugê, de Araçaípe e Pitinga.

Para aqueles preferem a exclusividade e o sossego, a dica é dar um pulo em Caraíva. A antiga vila de pescadores, apesar de possuir uma estrutura mais simples tem atraído cada vez mais turistas em busca de maior contato com a natureza, por conta das ruas de areia onde carros não podem circular. E lá também que está situada a reserva indígena Pataxó, onde é possível visitar a aldeia de Barra Velha e comprar artesanato.

No caminho entre Trancoso e Caraíva fica a Praia do Espelho. A faixa de areia paradisíaca, onde o rio encontra o mar, reúne em um só lugar falésias e piscinas naturais (na maré baixa). Bem ao lado está situada a Praia de Curuípe, que oferece boa variedade de bares e restaurantes. São opções imperdíveis para um bate e volta.

É hora de ir

Para os goianos, a principal alternativa para chegar a Trancoso é o aeroporto de Porto Seguro. De lá, é possível alugar um carro ou pagar por um transfer (há possibilidade de incluir o serviço no pacote do hotel onde for passar as férias). O trajeto pode ser feito em cerca de 1h30 pela sinuosa BA-001. Outra opção é fazer a viagem de carro com duração semelhante, mas passando por dentro da cidade de Porto Seguro, inclusive atravessando o Rio Buranhém de balsa, em direção a Arraial.

Para o trajeto entre Trancoso e Arraial, é possível dirigir pelas rodovias estaduais BA-987 e BA-001 (mais longo) ou pela conhecida estrada municipal Arraial Trancoso (mais curto). É importante fazer a escolha perguntando a pessoas que trabalham e moram na região sobre a condição atual das vias.

A Prefeitura de Porto Seguro informou à reportagem que a estrada sofre estragos com frequência, principalmente quando chove. O município disse que faz reparos no local, mas tem plano para solucionar o problema nos próximos dois anos. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) disse que as ações de melhoramento em pontos localizados na BA-001, do entroncamento da BR-367 até os acessos à Arraial D’Ajuda e Trancoso, estão em fase inicial.

Opções variadas

As opções de hospedagem na região variam de grandes resorts a pequenas pousadas, passando inclusive por campings, com oportunidades para todos os bolsos.



Uma das opções de hospedagem na região é o Club Med Trancoso, que tem praia particular e passou recentemente por reforma. O resort fica localizado entre Trancoso e Arraial e tem oferta premium all inclusive, ou seja, experiência de hospedagem, alimentação e serviços no mesmo pacote.

Por causa da pandemia, a empresa fez adequações para reforçar a segurança do ambiente. De acordo com o CEO do Club Med para a América do Sul, Janyck Daudet, o cliente ficou mais exigente em relação à qualidade do serviço e à segurança voltada para a higiene. Estas mudanças de comportamento, diz Daudet, vieram para ficar.

Entre as estratégias estabelecidas, a empresa decidiu pela suspensão do sistema de buffet tradicional e incorporou pratos oferecidos pré-montados e no sistema de prato assistido. O CEO afirma que essa alteração será mantida na empresa. A capacidade dos restaurantes também foi reduzida. Mesmo com os pratos pré-montados, os hospedes têm acesso a cardápio diversificado, com comida típica baiana, italiana e oriental, por exemplo.

(A repórter Karla Araújo se hospedou na cidade a convite do Club Med Trancoso)