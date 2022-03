Após alcançar o primeiro lugar no ranking de músicas mais ouvidas no mundo pelo Spotify, Anitta, 28, conquistou mais um feito em sua carreira: com "Envolver", a cantora entrou nesta terça-feira (29) no Top 5 músicas mais ouvidas no mundo pelo ranking da Billboard Global, em quinto lugar.

A lista classifica as principais músicas com base em streaming e atividade de vendas de mais de 200 territórios ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. Na lista que exclui os EUA, "Envolver" está em segundo lugar.

Essa é a quinta música que Anitta emplaca na Billboard Global 200. Segundo o site, "Me Gusta", "Modo Turbo", "Girl from Rio" e "Boys don't Cry" também já estiveram nesse ranking, mas nunca chegando ao Top 10.

Já na Billboard Hot 100, parada com as 100 músicas mais populares da semana nos Estados Unidos, a canção ainda não emplacou nenhuma posição. Para essa lista, Anitta entrou apenas uma vez, em 2020, com "Me Gusta", feat com Cardi B e Myke Towers.

Na última sexta-feira (25), a cantora alcançou o primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma musical Spotify. No Twitter a frase "Ela venceu" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. "É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!", escreveu um internauta.

"Envolver" foi lançada em novembro de 2021, mas começou a fazer história no último dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global do Spotify. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit "Vai Malandra", que alcançou o 18º lugar da lista.

A artista assina a composição da faixa ao lado de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz. Ela também dirigiu o clipe da música, que contou com a produção de Harold Jimenez, colaborador frequente de Maluma e J Balvin.

A canção deverá integrar o novo disco da artista, "Girl From Rio", a ser lançado neste ano. Anitta sempre disse ter vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.