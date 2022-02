Magazine Com fôlego de estreante Chico Aafa comemora participação no The Voive+ Escolhido para fazer parte do time de Ludmilla no The Voice+, Chico Aafa comemora visibilidade trazida pela participação no programa

Estava tudo pronto para a inscrição na primeira edição do reality show musical que abriria o palco para candidatos com mais de 60 anos. Vídeo, fotos, release e ficha preenchida. O balde de água fria veio quando eles descobriram que o prazo tinha terminado. “Foi muito frustrante e fiquei com certa culpa. A promessa é que faria a inscrição logo no primeiro dia se h...